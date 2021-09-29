Продажи носимых устройств в Европе резко увеличились

Исследование, проведённое компанией International Data Corporation (IDC), говорит о том, что европейский рынок носимой электроники быстро растёт, сообщает 3Dnews.

Во втором квартале текущего года поставки в штучном выражении поднялись на 28,5 % по сравнению с тем же периодом 2020-го, достигнув 21,2 млн единиц.

В рассмотрение берутся смарт-часы, фитнес-трекеры, полностью беспроводные наушники, а также умные очки разных типов. Отмечается, что в Западной Европе продажи увеличились в годовом исчислении на 24,6 %. В Центральной и Восточной Европе рост оказался значительно выше — приблизительно 40,6 %.

Крупнейшим игроком европейского рынка по итогам второго квартала стала Apple с долей 35,2 %. Иными словами, эта компания контролирует более трети отрасли.

На втором месте находится Xiaomi с результатом в 14,6 %, а замыкает тройку Samsung с 7,9 %. Кроме того, в первую пятёрку входят Huawei и JBL — 7,5 % и 5,0 % соответственно. Все прочие участники рынка сообща контролирует 29,8 %.

Аналитики IDC прогнозируют, что в период с 2020 по 2025 год величина CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на европейском рынке носимых устройств составит 13,2 %. В результате, в 2025-м будет реализовано приблизительно 170,1 млн носимых гаджетов против 91,4 млн в прошлом году.