Лава из вулкана на Канарах образовала гигантскую пирамиду в море

Поток лавы из вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма, который достиг океана, создал в воде своеобразную пирамиду высотой более 50 метров, сообщает Европейская правда.

На берегу также образовалась своеобразная дельта, через которую лавовый поток попадает в воду, создавая огромные облака черно-белого дыма.

Из соображений безопасности в эту зону запретили подходить с суши и с моря в радиусе двух морских миль. Ученые ранее заявили, что впоследствии поток лавы может привести к фактическому увеличению площади острова.

Напомним, извержение Кумбре-Вьеха началось в воскресенье 19 сентября. Перед тем фиксировали тысячи мелких землетрясений, которые свидетельствовали о его приближении. В минувшие выходные активизация извержения привела к новой волне эвакуации и остановке работы местного аэропорта.