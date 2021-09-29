Талибы начали спецоперацию против Исламского государства

Радикальное исламистское движение Талибан, захватившее власть в Афганистане, начало военную операцию против местных ячеек радикальной исламистской террористической группировки Исламское государство, сообщает Лига.net.

Спецоперация проходит в Кабуле, столице Афганистана, и в восточной провинции Нангархар.

Кабул на протяжение последних месяцев несколько раз подвергался атакам террористов, как и Джелалабад, и некоторые другие города. Ответственность за часть из них взяло на себя ИГ.