Ляшко оценил COVID-нагрузку на медсистему

На данный момент в больницах находится около 18,5 тысяч пациентов с коронавирусом, койки с кислородом заняты на 42%. Об этом в ходе заседания правительства в среду, 29 сентября, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, сообщает Корреспондент.

"По состоянию на вчера на стационарном лечении находится почти 18 500 пациентов. Нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой, кровати с кислородом сегодня заняты на 42%" , - сказал он.

Всего сейчас для пациентов с коронавирусом подготовлено почти 41 тысяча коек, 97% из них обеспечены кислородом.

Как уточнил министр, реальная занятость COVID-коек с кислородом на уровне 27%, или каждая четвертая.

Кроме того, Ляшко подтвердил прогноз ученых о том, что в ближайшее время количество больных коронавирусом превысит показатель в 10 тысяч случаев в сутки.

В случае дальнейшего роста госпитализированных, будут подключать новые больницы под пациентов с коронавирусом. Этот процесс занимает не более суток. Некоторые регионы уже начали открывать дополнительные медучреждения.