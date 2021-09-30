Rolls-Royce анонсировал первый электромобиль бренда

Руководитель компании Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос поделился планами по созданию первого в истории марки электромобиля. Новинка получит имя Spectre.﻿, сообщает Обозреватель.

Британский производитель намерен к 2030 году полностью перейти на выпуск электромобилей. В рамках осуществления этих амбициозных целей в компании активно работают над первым в истории марки роскошного электрокара, получившего имя Spectre, которое подобно Phantom, Ghost и Wraith относится к обозначению призраков и привидений.

Имя Spectre подобно Phantom, Ghost и Wraith относится к обозначению призраков и привидений. Источник: Rolls-Royce

"Призрак – это имя, данное потусторонним существам, синоним великой силы и видения; существа из альтернативного царства, присутствие которых ощущается через мимолетное проявление. Призрак заставляет мир остановиться. Он доминирует над занимаемым пространством. Затем он так же быстро, как и появляется, рассеивается, оставляя за собой след возбуждения, энергии и интриги" , – объясняют создатели.

Spectre будет использовать уникальную архитектуру. Источник: Rolls-Royce

Несмотря на то, что у материнского концерна BMW есть большой практический опыт в области разработки и производства электромобилей, в компании Rolls-Royce с гордостью рассказывают, что Spectre будет использовать уникальную архитектуру. В ее основе будет лежать модульная алюминиевая платформа, которая впервые была применена в 2017 году для нового поколения модели Phantom. Технические подробности о первом электромобиле Rolls-Royce станут известны ближе к началу производства.

В продаже электромобиль Spectre ожидается в четвертом квартале 2023 года. Источник: Rolls-Royce

Запланировано, что прототипы новинки преодолеют в рамках тестов 2,5 млн км, что эквивалентно 400 годам повседневной эксплуатации. В продаже электромобиль Spectre ожидается в четвертом квартале 2023 года