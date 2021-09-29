Днем – солнечно, ночью – мороз: погода 30 сентября

В последний день сентября погода﻿ в Украине порадует нас разнообразием: на западе будут дожди, на остальной территории – солнце, а на северо-востоке ночью – мороз до -3°С.

Итак, в четверг, 30 сентября, в центральных, северных, восточных, а также в Ровенской областях и в Крыму установится температура около 12-15°С днем и от -3°С на севере до 8°С в Крыму ночью. В целом же на западе, а также на юге будет немного теплее – около 14-17°С днем и 4-8°С ночью. Теплее же всего будет, по-прежнему, на Закарпатье – там ожидается 16-18°С днем и 9-11°С ночью.

Дожди 30 сентября прольются в нескольких областях на западе, а именно на Закарпатье, во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях и на Волыни. Ветер на основной территории страны будет около 7-18 км/час, на западе – местами шквалы до 22 км/час. На юге и в Крыму дуть будет сильнее – 14-22 км/час в среднем, на полуострове возможны шквалы до 29 км/час.

Ночью 30 сентября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5°С (уровень опасности – желтый), в северо-восточных областях заморозки в воздухе 0-3°С (II уровень опасности, оранжевый).

В столице Украины, Киеве﻿, 30 сентября ожидается температура от 6 до 14°С в течение дня, ветер 7-11 км/час и легкая облачность. Осадков не предвидится.