Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта

Неприятный запах изо рта, или галитоз, – это лишь симптом, указывающий на другие заболевания или патологические состояния. ﻿На своей странице в социальной сети гастроэнтеролог, гепатолог Ирина Мирошниченко рассказала о заболеваниях, на которые может указывать неприятный запах изо рта, сообщает Clutch.

Основными причинами появления неприятного запаха могут быть:

нарушение баланса микрофлоры в полости рта при запущенном кариесе, пародонтозе, гингивите, значительном зубном налете и др.;

патология слюнных желез;

пристрастие к сигаретам и спиртным напиткам;

болезни желудочно-кишечного тракта;

патология ЛОР-органов;

заболевания органов дыхания;

патологии эндокринной системы и др.

Алкоголь

Врач отметила, что есть специфические запахи, которые характерны для определенных заболеваний. Среди заболеваний желудочно-кишечного тракта, обуславливающих неприятный запах изо рта, она выделила язвенную болезнь желудка и ДПК, гастрит, ГЭРБ, пилоростеноз, пилороспазм, злокачественные новообразования, наличие бактерии Хеликобактер пилори, заболевания печени и желчевыводящих путей, энтероколит, нарушение баланса микробиома кишечника (дисбактериоз).