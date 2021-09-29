Ford Mach-E эпически провалил лосиный тест

Специалисты Teknikens Värld проверили управляемость трех электрических кроссоверов, и модель от Ford показала себя не с лучшей стороны, если говорить о безопасности, но вполне пригодной для дрифта, сообщает 24 Канал.

Владельцы маслкаров Ford Mustang скептически, а то и с насмешкой относятся к электрическому кроссоверу Ford Mustang Mach-E, заявляя, что между этими машинами нет ничего общего, и последний носит значок Mustang незаслуженно. Видео с тестов Teknikens Värld может быть весомым контраргументом.

Родство мустангов проявилось в избыточном заносе задней оси при резком повороте. И если для маслкара с мощным мотором впереди и приводом на заднюю ось тенденция к заносу является частью харизмы, практически обязательной характеристикой, то для батарейного кроссовера такое поведение на дороге – недопустимо.

Mach-E несколько раз выходил на выполнение упражнения по объезду воображаемой преграды на дороге. В первом заезде скорость составляла 68 км/ч – автомобиль сразу показал склонность к заносу корма. На скорости 70 км/ч кроссовер сбил конусы разметки, а на 72 км/ч разбросал конусы, как кегли в боулинге. Вписаться во второй поворот на такой скорости Mach-E просто не смог. Так же, как спортивное купе Ford Mustang актуального поколения разбросало конусы в лосином тесте на скорости 77 км/ч.

Для сравнения, Tesla Model Y спокойно прошел то же испытание на скорости 75 км/ч, а Hyundai Ioniq 5 показал свою ловкость на скорости 72 км/ч. Эти две модели эксперты проверяли раньше, а включили их в видео только для контраста.