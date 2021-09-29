Украина не получала официальных сигналов от Еврокомиссии об отмене безвиза

Украина не получала официальных сигналов от Еврокомиссии об отмене безвиза

Украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Вопрос безвиза время от времени всплывает как в европейской, так и украинской медиа-среде. Украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС. Никаких причин для такого решения нет и быть не может", - сказал Николенко в среду.

Спикер напомнил, что 4 августа Еврокомиссия опубликовала четвертый доклад об оценке выполнения требований визовой либерализации странами Западных Балкан и Восточного партнерства, в частности Украиной, анализировались 2020 год и первая половина 2021 года.

"Документ содержит положительную оценку соблюдения нашим государством критериев безвизового режима. Конечно, там были и рекомендации продолжить "домашнюю работу" для улучшения управления миграционными процессами и совершенствования антикоррупционного законодательства. МИД Украины уже предложило отдельным странам-членам ЕС и Европейской комиссии провести консультации, чтобы разъяснить отдельные положения украинского законодательства. Мы ожидаем, что такие экспертные консультации состоятся в ближайшее время", - отметил он.

Николенко добавил, что одновременно Украина завершает подготовку национального доклада о выполнении условий визовой либерализации с ЕС, где проинформирует европейских партнеров о работе над рекомендациями Еврокомиссии.

"Украина не является государством с высоким миграционным риском, а сотрудничество с ЕС в сфере реадмиссии как одним из ключевых факторов для нормального функционирования безвиза происходит на должном уровне", - подчеркнул он.
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