Украина не получала официальных сигналов от Еврокомиссии об отмене безвиза

Украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Вопрос безвиза время от времени всплывает как в европейской, так и украинской медиа-среде. Украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС. Никаких причин для такого решения нет и быть не может" , - сказал Николенко в среду.

Спикер напомнил, что 4 августа Еврокомиссия опубликовала четвертый доклад об оценке выполнения требований визовой либерализации странами Западных Балкан и Восточного партнерства, в частности Украиной, анализировались 2020 год и первая половина 2021 года.

"Документ содержит положительную оценку соблюдения нашим государством критериев безвизового режима. Конечно, там были и рекомендации продолжить "домашнюю работу" для улучшения управления миграционными процессами и совершенствования антикоррупционного законодательства. МИД Украины уже предложило отдельным странам-членам ЕС и Европейской комиссии провести консультации, чтобы разъяснить отдельные положения украинского законодательства. Мы ожидаем, что такие экспертные консультации состоятся в ближайшее время" , - отметил он.

Николенко добавил, что одновременно Украина завершает подготовку национального доклада о выполнении условий визовой либерализации с ЕС, где проинформирует европейских партнеров о работе над рекомендациями Еврокомиссии.