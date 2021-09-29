В Каховке судмедэксперт избил медсестру за "неуважение к статусу"
В Каховке Херсонской области в медицинском учреждении судмедэксперт избил медсестру. ЧП вызвало волну негатива в сети, сообщает РБК-Украина.
Об этом рассказала директор КНП "Каховская Центральная городская больница" Елена Мазур.
По словам врача, судмедэксперт Константин Ухов избил медсестру.
"Только что в больнице произошло ЧП. Константин Ухов, лучший друг Виталия Немерца (городской голова Каховки), член исполкома - избил женщину, медработника. Простую женщину, которая, как ему показалось, недостаточно уважительно относилась к его статусу", - сообщила директор.
Как рассказала Мазур, на место вызвали правоохранителей и избитая работница больницы написала заявление. Также руководительница заведения высказала предположение, что городской голова Каховки попытается "отмазать" товарища.
"Обещаю ни на минуту не отпускать эту ситуацию и сделать все возможное, чтобы Константин Ухов понес заслуженное наказание за избиение женщины. Они уверены, что схватили Бога за бороду", - добавила она.
Автор: Тетяна Самарук