Зеленский поздравил лучшего футболиста страны с юбилеем

Сегодня 45-летие празднует легенда украинского футбола Андрей Шевченко. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил прославленного футболиста и тренера с юбилеем, сообщает Сегодня.

Зеленский отметил огромный вклад Андрея Шевченко в развитие украинского футбола и вспомнил выдающиеся достижения легенды.

"Он вошел в топ-100 лучших игроков XX века. Он творил чудеса на поле под номером 7, а в новейшей истории нашего футбола стал номером один.

Первый украинец, который выиграл Лигу чемпионов. Первый украинец, который во времена независимости получил "Золотой мяч". А как тренер – первый, кто вывел сборную Украины в плей-офф чемпионата Европы. Андрей Шевченко.

Для молодого поколения игроков – Андрей Николаевич. Для обычных болельщиков – просто Шева. И сегодня ему 45!