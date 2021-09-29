Зеленский поздравил лучшего футболиста страны с юбилеем
Сегодня 45-летие празднует легенда украинского футбола Андрей Шевченко. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил прославленного футболиста и тренера с юбилеем, сообщает Сегодня.
Зеленский отметил огромный вклад Андрея Шевченко в развитие украинского футбола и вспомнил выдающиеся достижения легенды.
"Он вошел в топ-100 лучших игроков XX века. Он творил чудеса на поле под номером 7, а в новейшей истории нашего футбола стал номером один.
Первый украинец, который выиграл Лигу чемпионов. Первый украинец, который во времена независимости получил "Золотой мяч". А как тренер – первый, кто вывел сборную Украины в плей-офф чемпионата Европы. Андрей Шевченко.
Для молодого поколения игроков – Андрей Николаевич. Для обычных болельщиков – просто Шева. И сегодня ему 45!
В футболе – это только 1-й тайм. Желаю, чтобы и дальнейшая игра была так же полна успехов, состояла в твою пользу, а следовательно – на радость всем нам и во славу всей Украине. С днем рождения, Андрей!" – поздравил легенду Владимир Зеленский.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: Reuters