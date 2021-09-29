Штайнмайер назвал информацию об отмене безвиза Украины с ЕС "фейком"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг слухи о том, что Украина и другие страны могут потерять безвизовый режим с Евросоюзом, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал журналистам после встречи с президентом Молдовы Майей Санду.

"Я прочитал это сообщение с таким же удивлением, как и вы, когда сегодня приземлился здесь (в Кишеневе, — ред.). Я получил информацию в Берлине и в Федеральном министерстве внутренних дел и узнал, что это неправда. Это просто фейковая новость" , — заявил президент Германии.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что ряд стран ЕС выступил за отмену "безвиза" с Украиной.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что подобные сообщения не соответствуют действительности.