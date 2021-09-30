COVID-сертификаты: как будет проходить проверка

Полиция будет проверять COVID-сертификаты по QR-коду, уже разработано необходимое программное обеспечение, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

﻿Он отметил, что каждый сертификат и справка должна содержать QR-код, который подтверждает достоверность медицинского документа. И компетентные органы имеют право проверять их действительность - это Госпродпотребслужба, органы местной власти и др. Национальная полиция также есть в этом списке, хотя и не определена ответственной в этом процессе.

"Нацполиция совместно с Минцифрой разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских, чтобы они могли быстро и бесперебойно проверить сертификат из "Дии" или сканировать бумажный его вариант" , - сказал глава Нацполиции.

Проверка COVID-сертификатов будет проходить по такому же принципу, как и водительских удостоверений.

Клименко отметил, что этот процесс полностью наладится за несколько дней.