Клуб Премьер-лиги Украины остался без тренера

Сегодня, 29 сентября, руководство ФК Минай приняло решение уволить с поста главного тренера Василия Кобина. Об этом, ссылаясь на официальный сайт Миная, сообщает Сегодня.

Президент клуба Валерий Пересоляк крайне недоволен турнирным положением и последними матчами команды. В частности, домашним поединком против ФК Львов (1:2).

На совещании руководителей было принято решение о расторжении контракта с Василием Кобиным.

Под его руководством клуб сыграл 64 матча на официальном уровне, где получили 28 побед. За это время Минай выиграл Первую лигу, дебютировал и получил первые победы в УПЛ, а также выходил в 1/2 Кубка Украины.

Отметим, что это второе увольнение Кобина за год с поста главного тренера Миная. Специалист возглавлял закарпатскую команду с начала 2019 года до 24 марта 2021 года.

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Во второй раз Кобин возглавил клуб в середине июня. В нынешнем сезоне Минай под его руководством провел 8 поединков, в которых одержал одну победу, три матча завершились вничью и в четырех потерпел поражение. В турнирной таблице чемпионата Украины Минай занимает предпоследнюю 15-ю строчку.

Василий Кобин / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"