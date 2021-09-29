В США указали на недостатки российского истребителя Су-57

Российский истребитель пятого поколения Су-57 вступил в трудную конкуренцию с американскими и китайскими самолетами, отставая от них, сообщает Лента.Ру.

Отмечается, что у Су-57 было "неоднозначное прошлое" , включающее первый полет в 2010 году, после которого истребитель столкнулся с проблемами двигателя, перерасходом средств, задержками в графике работ и аварией в декабре 2019 года.

"Истребители-невидимки F-22, F-35 и J-20 также патрулируют небо, и похоже, что Су-57 находится на четвертом месте из-за различных недостатков" , — уверены в издании.

Основным недостатком Су-57 в публикации указывается его якобы недостаточная, по сравнению с американскими и китайскими истребителями пятого поколения, малозаметность.

Тем не менее, эксперты признают, что российский истребитель «по-прежнему остается самолетом, к которому следует относиться серьезно». В издании отмечают ведомого беспилотника «Охотник», который будет действовать под управлением Су-57, большую, по сравнению с МиГ-29 и Су-27, дальность полета Су-57, а также его маневренность, в которой он превосходит американские F-22 и F-35.

19FortyFive пишет, что конкурентом Су-57 может стать более дешевый и малозаметный новый легкий тактический самолет (ЛТС) Су-75 (Checkmate).

"Checkmate будет доступен не ранее 2023 года, так что Су-57 на данный момент является лучшим истребителем на вооружении России" , — заключается в публикации.

В сентябре СМИ писали, что российский истребитель четвертого поколения Су-35 представляет опасность для США и их союзников из-за своей многофункциональности, однако американский самолет пятого поколения F-35 Lightning II все равно его превосходит, пользуясь большим спросом на международном рынке.