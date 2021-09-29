Мэр Днепра обрушился с критикой на правительство

Мэр Днепра Борис Филатов считает, что правительство Украины должно вместе с органами местного самоуправления нести солидарную ответственность за возможное повышение тарифов на тепло и горячую воду в осенне-зимний период 2021/2022 из-за резкого подорожания энергоносителей, сообщает УНН.

"Или будете с местным самоуправлением партнерами и солидарно отвечать перед народом за повышение тарифо ﻿﻿ в, или будете врать, манипулировать и перекладывать ответственность. И хорошим это уж точно не закончится", – написал Филатов на своей странице в Facebook в среду

В комментариях к посту он отметил, что правительство не выполняет свои обязательств по погашению задолженности ТКЭ в размере 30 млрд грн, возникшей в предыдущие периоды вследствие разницы в тарифах.

Возмущение Филатова вызвал пост в Facebook министра Кабинета министров Олега Немчинова﻿, в котором тот отметил: за формирование тарифов отвечает исключительно местная власть, а сверхвысокие тарифы – " это свидетельство неспособности на местах ".

"Никаких оснований повышать тарифы для населения нет и не будет", – подчеркнул Немчинов.

В качестве аргумента он привел поставки НАК "Нафтогаз Украины" газа населению по годовым контрактам по цене 7,96 грн/куб. м, предприятиям теплокоммунэнерго для нужд населения – по 7,42 грн/куб. м в первый год действия договора при заключении трехгодичных договоров.

"У них есть иллюзия, что им удастся отбрехаться и перевести стрелки. Но это только иллюзия", – охарактеризовал подобные заявления об ответственности только местных властей за коммунальные тарифы мэр Днепра.

Ранее в интервью местным СМИ Филатов отмечал, что местные органы власти не устраивают предлагаемые правительством компенсационные механизмы для того, чтобы не были повышены тарифы.

"Нас не очень устраивают эти механизмы, потому что мы видим их только в виде прямых субвенций. Будем очень надеяться, что вместе с центральным правительством мы этот вопрос решим", – сказал он.

Вместе с тем мэр заверил жителей Днепра, что даже в случае пессимистического прогноза " мы будем областным центром, где тариф будет не выше, чем в других областных центрах, и даже ниже, чем в столице" .

По данным КП "Теплоэнерго" Днепровского горсовета, тариф на отопление для населения составляет 1579,51 грн/Гкал, или 43,8 грн/кв. м.

Как сообщалось, растущие проблемы в регионах вызваны необходимостью закупать газ для отопления школ, садиков, больниц и бюджетных учреждений по цене 25-30 грн за 1 куб. м и выше, тогда как в бюджетах закладывалась цена в 7-8 грн за 1 куб м.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, в частности, отметил, что дополнительные убытки "Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго", имеющего задолженность перед "Нафтогазом" около 500 млн грн, по итогам отопительного сезона составят 120-140 млн грн. При этом он указал, что город вынужден удерживать тарифы для населения.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко не подписал решение исполкома о повышении тарифа на тепловую энергию для пользователей КП "Черкассытеплокоммунэнерго", однако призвал Кабмин вмешаться в ситуацию, чтобы "не похоронить наши коммунальные предприятия за этот отопительный сезон".

Неделей ранее мэр Киева Виталий Кличко также обратился к правительству с просьбой зафиксировать цену газа для бюджетных учреждений до конца зимы на уровне 11,2 грн за 1 куб. м, а также погасить местным бюджетам разницу в тарифах за прошлые годы, чтобы сохранить тарифы на тепло и горячую воду для населения.

Согласно данным агентства, в настоящее время в правительстве с участием Минфина анализируют возможные пути поддержки местных бюджетов в условиях резкого подорожания газа, однако окончательное решение и объем поддержки еще не определены.

Пока Кабинет министров Украины 28 сентября утвердил пять основных направлений деятельности "Нафтогаза" на 2021 год, среди которых - льготные условия расчетов за газ теплогенерирующих предприятий и облгазов в соответствии с условиями расчетов для бытовых потребителей. НАК, в свою очередь также обратился к правительству с просьбой выделить необходимые для этого средства.

Одновременно глава департамента интегрированных коммуникаций НАК Максим Белявский на "круглом столе" GMK Center в Киеве в среду отметил, что заявления о возможном срыве отопительного сезона "являются манипуляциями тех, кто хочет возврата ПСО на рынок газа", назвав его непрозрачным способом движения голубого топлива от производителя к потребителю.

По его словам, в августе 2021 года из 254 производителей тепла, покупающих газ в межсезонный период для горячей воды, не оплатили счета НАК только три. Из них только один договор он назвал проблемным, поскольку контрагент не выходит на связь. В случае с двумя другими проблемы решаемы: один отправил деньги не та тот счет, другой обещает рассчитаться.