Диетолог назвала продукты, которые стоит убрать из рациона

Есть три продукта, которые специалисты по питанию советуют исключать из своего рациона хотя бы на время оздоровительных программ: простые сахара, глютен и молочный белок, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказала нутрициолог и диетолог Марина Сергеева.

"Я немного лукавлю, когда пишу в своих рекомендациях: исключить на 2-3 месяца глютен, казеин и сахар. Я очень надеюсь, что это войдет в привычку - и вы не захотите вернуться к этим продуктам и после оздоровительной программы. Разберемся, например, с глютеном".

Диетолог Марина Сергеева (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

Кому точно противопоказан глютен:

если есть аутоиммунные заболевания (аутоиммунный тиреоидит, ревматоидный артрит, псориаз и т.д.)

целиакия

непереносимость глютена

синдром раздраженного кишечника, повышенная проницаемость кишечника

заболевания ЖКТ

сахарный диабет, инсулинорезистентность

лишний вес

акне и другие высыпания на коже

"Что такое глютен? Это растительный белок. Его еще называют клейковиной. Содержится в пшенице, ржи, ячмене, овсе. То есть, все каши и макаронные изделия из этих злаков будут содержать глютен".

Чем он так вреден? Чисто механически, клейковина - это клей, которые склеивает ворсинки в тонком кишечнике и мешает нормальному пищеварению.

Если копнуть в сторону аутоиммунных заболеваний, то он нарушает проницаемость кишечной стенки. Синдром "дырявого" кишечника - это действие и глютена в том числе.

Если и выпечка, то без глютена (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

Дырявый кишечник - это открытая дверь для бактерий, вирусов и паразитов. Более того, сам глютен провоцирует аутоиммунную агрессию. Сначала иммунные клетки нападают на него, потому что он проникает через стенку кишечника в кровоток.

А потом этот хитрец мимикрирует, маскируясь под клетки нашего организма. Иммунная система перестает различать "свой-чужой", и начинает нападать на клетки наших органов.

Так, например, бывает при аутоиммунном тиреоидите, когда иммунитет нападает на клетки щитовидной железы. Тоже самое происходит и с другими органами.

Автор: Татьяна Турчаникова