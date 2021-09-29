Диетолог назвала продукты, которые стоит убрать из рациона

Диетолог назвала продукты, которые стоит убрать из рациона

Есть три продукта, которые специалисты по питанию советуют исключать из своего рациона хотя бы на время оздоровительных программ: простые сахара, глютен и молочный белок, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказала нутрициолог и диетолог Марина Сергеева.

"Я немного лукавлю, когда пишу в своих рекомендациях: исключить на 2-3 месяца глютен, казеин и сахар. Я очень надеюсь, что это войдет в привычку - и вы не захотите вернуться к этим продуктам и после оздоровительной программы. Разберемся, например, с глютеном".

Прекратите есть это немедленно: диетолог назвала топ-3 продукта, которые стоит убрать из рациона

Диетолог Марина Сергеева (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

Кому точно противопоказан глютен:

  • если есть аутоиммунные заболевания (аутоиммунный тиреоидит, ревматоидный артрит, псориаз и т.д.)
  • целиакия
  • непереносимость глютена
  • синдром раздраженного кишечника, повышенная проницаемость кишечника
  • заболевания ЖКТ
  • сахарный диабет, инсулинорезистентность
  • лишний вес
  • акне и другие высыпания на коже

"Что такое глютен? Это растительный белок. Его еще называют клейковиной. Содержится в пшенице, ржи, ячмене, овсе. То есть, все каши и макаронные изделия из этих злаков будут содержать глютен".

Чем он так вреден? Чисто механически, клейковина - это клей, которые склеивает ворсинки в тонком кишечнике и мешает нормальному пищеварению.

Если копнуть в сторону аутоиммунных заболеваний, то он нарушает проницаемость кишечной стенки. Синдром "дырявого" кишечника - это действие и глютена в том числе.

Прекратите есть это немедленно: диетолог назвала топ-3 продукта, которые стоит убрать из рациона

Если и выпечка, то без глютена (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

  • Дырявый кишечник - это открытая дверь для бактерий, вирусов и паразитов. Более того, сам глютен провоцирует аутоиммунную агрессию. Сначала иммунные клетки нападают на него, потому что он проникает через стенку кишечника в кровоток.
  • А потом этот хитрец мимикрирует, маскируясь под клетки нашего организма. Иммунная система перестает различать "свой-чужой", и начинает нападать на клетки наших органов.
  • Так, например, бывает при аутоиммунном тиреоидите, когда иммунитет нападает на клетки щитовидной железы. Тоже самое происходит и с другими органами.

Автор: Татьяна Турчаникова

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