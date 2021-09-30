Вакцинация учителей от коронавируса: названа область-лидер
В Украине хотя бы одной дозой вакцинировали от COVID около 69% учителей. Наибольшее количество вакцинированного персонала школ в Полтавской области.
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Состоянием на 29 сентября вакцинировано более 452 тыс. работников школ, из них почти 280 тыс. (42,7%) получили полный цикл вакцинации и 172 тыс. (26%) - неполный цикл; не вакцинировались - 203 тыс. (31%).
Лучшие регионы с наибольшим количеством вакцинированного персонала школ (полный цикл):
- Полтавская область - 58,5%;
- Черкасская - 56%;
- м. Киев - 55,4%;
- Киевская - 52,8%;
- Житомирская - 52,5%;
- Винницкая - 52,4%.
Наименьший показатель вакцинации в следующих областях:
- Ровенская - 46,6%;
- Львовская - 44,3%;
- Одесская - 43,9%;
- Ивано-Франковская - 41%.