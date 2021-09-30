Вакцинация учителей от коронавируса: названа область-лидер

Вакцинация учителей от коронавируса: названа область-лидер
Фото: Pixabay

В Украине хотя бы одной дозой вакцинировали от COVID около 69% учителей. Наибольшее количество вакцинированного персонала школ в Полтавской области.

Об этом сообщил﻿ министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Состоянием на 29 сентября вакцинировано более 452 тыс. работников школ, из них почти 280 тыс. (42,7%) получили полный цикл вакцинации и 172 тыс. (26%) - неполный цикл; не вакцинировались - 203 тыс. (31%).

Лучшие регионы с наибольшим количеством вакцинированного персонала школ (полный цикл):

  • Полтавская область - 58,5%;
  • Черкасская - 56%;
  • м. Киев - 55,4%;
  • Киевская - 52,8%;
  • Житомирская - 52,5%;
  • Винницкая - 52,4%.

Наименьший показатель вакцинации в следующих областях:

  • Ровенская - 46,6%;
  • Львовская - 44,3%;
  • Одесская - 43,9%;
  • Ивано-Франковская - 41%.
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