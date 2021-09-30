Вакцинация учителей от коронавируса: названа область-лидер

В Украине хотя бы одной дозой вакцинировали от COVID около 69% учителей. Наибольшее количество вакцинированного персонала школ в Полтавской области.

Об этом сообщил﻿ министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Состоянием на 29 сентября вакцинировано более 452 тыс. работников школ, из них почти 280 тыс. (42,7%) получили полный цикл вакцинации и 172 тыс. (26%) - неполный цикл; не вакцинировались - 203 тыс. (31%).

Лучшие регионы с наибольшим количеством вакцинированного персонала школ (полный цикл):

Полтавская область - 58,5%;

Черкасская - 56%;

м. Киев - 55,4%;

Киевская - 52,8%;

Житомирская - 52,5%;

Винницкая - 52,4%.

Наименьший показатель вакцинации в следующих областях: