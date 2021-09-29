Мэр Запорожья заявил, что написал заявление об отставке

Мэр Запорожья заявил, что написал заявление об отставке

Мэр Запорожья Владимир Буряк сообщил, что написал заявление об отставке. По его словам, он уходит по состоянию здоровья, сообщает РБК-Украина.

"Сегодня во время сессии Запорожского городского совета заявил о намерении уйти с поста городского головы. Вы знаете, что я был на больничном и проходил обследование. Учитывая то, что я трижды был на операционном столе, врачи рекомендуют мне поберечь здоровье, поскольку впереди еще несколько обследований", - написал он.

При этом мэр Запорожья добавил, что не намерен уходить из политики.

Автор: Валерия Полищук

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