YouTube будет блокировать контент, который направлен против вакцинации

YouTube будет блокировать контент, который направлен против вакцинации

Видеохостинг YouTube будет блокировать контент, который направлен против вакцинации. Дезинформация касаемо прививки против коронавируса перерастает в ошибочное представление о вакцинах в целом, сообщает РБК-Украина.

"Сегодня на YouTube мы расширяем нашу политику по противодействию дезинформации в медицине, добавляя новые рекомендации относительно вакцин, которые вводятся, которые одобрены и подтверждены как безопасные и эффективные местными органами здравоохранения и ВОЗ", - пишет пресс-служба Youtube.

Отмечается, что видеохостинг будет блокировать контент, в котором утверждается, что одобренные ВОЗ вакцины могут вызвать хронические последствия, или же они не являются достаточно эффективными. Также запрещается дезинформация относительно веществ, которые содержатся в препаратах.

Новая политика YouTube распространяется не только на плановые прививки, но и на общие положения о вакцинах.

Автор: Сергей Пышкин

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