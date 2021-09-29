YouTube будет блокировать контент против вакцинации

Видеохостинг YouTube будет блокировать контент, который направлен против вакцинации. Дезинформация касаемо прививки против коронавируса перерастает в ошибочное представление о вакцинах в целом, сообщает РБК-Украина.

"Сегодня на YouTube мы расширяем нашу политику по противодействию дезинформации в медицине, добавляя новые рекомендации относительно вакцин, которые вводятся, которые одобрены и подтверждены как безопасные и эффективные местными органами здравоохранения и ВОЗ" , - пишет пресс-служба Youtube.

Отмечается, что видеохостинг будет блокировать контент, в котором утверждается, что одобренные ВОЗ вакцины могут вызвать хронические последствия, или же они не являются достаточно эффективными. Также запрещается дезинформация относительно веществ, которые содержатся в препаратах.

Новая политика YouTube распространяется не только на плановые прививки, но и на общие положения о вакцинах.

Автор: Сергей Пышкин