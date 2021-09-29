В Польше жалуются, что украинские заробитчане едут в другие страны

Отсутствие украинских работников повлияет на экономический рост Польши, - предупреждает агентство по трудоустройству Personnel Service. Спрос на работников из-за восточной границы является самым высоким за последние годы. Между тем количество работников вдвое меньше, чем до пандемии, сообщает Польское радио.

Personnel Service указывает на определенное различие в статистике. С одной стороны, в первой половине 2021, к учету бюро по труду были внесены 998 тыс. трудовых заявлений на трудоустройство работников из-за восточной границы. Это не только на 63 процента больше, чем в прошлом году, но также на 18 процентов больше, чем в 2019 году. (Почти каждая четвертая компания в Польше намерена вербовать украинцев, согласно «Барометром польского рынка труда»).

Однако, хотя количество деклараций о трудоустройстве растет, но в реальном выражении на польском рынке труда украинцев меньше, чем до пандемии.

По данным агентства Personnel Service, перед вспышкой COVID-19 было подсчитано, что до 2 миллионов работников из Украины могли остаться в Польше. Некоторые из них работали нелегально. Сейчас эта цифра колеблется примерно на грани 1 млн.

«Украинские работники, среди прочего, едут в Чехию, а в последнее время все чаще в Германию, которая привлекает их ставкам, в несколько раз выше, чем в Польше. Сейчас минимальная заработная плата в Польше составляет 2,8 тыс. злотых брутто. В Украине ставка составляет 6 тыс. грн., То есть примерно 883 злотых в месяц. Это в три раза меньше. В Германии, между тем, с 1 июля этого года минимальная заработная плата составляет 1536 евро брутто, то есть в пересчете 7041 злотых», - сообщает Personnel Service.

«Я думаю, что мы можем говорить о тысячах украинцев, которые формально остаются в нашей стране, а фактически работают за Одером, трудоустраиваясь нелегально у немецких фермеров и предпринимателей. Это гораздо проще, поскольку дефицит работников, на который жалуется все больше работодателей в Германии, заставляет власть закрывать глаза на нелегальных иммигрантов из-за рубежа. Это большая угроза для нас», - отмечает Кшиштоф Инглот с Personnel Service.

Компания Personnel Service предупреждает, что отсутствие реакции польской стороны может повлиять на замедление экономики над Вислой.