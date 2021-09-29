Введение "красной" зоны карантина неизбежно — Радуцкий
В Украине увеличивается количество новых случаев заражения коронавирусом и введения "оранжевой" и "красной" эпидемических зон избежать не удастся, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил народный депутат из фракции "Слуга народа", глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Нардеп заявил, что в Украине кампания против вакцинации дала свои негативные результаты. Радуцкий сообщил, что, несмотря на доступность вакцин от коронавируса и их бесплатность, многие жители Украины игнорируют эту профилактическую меру, которая способна противостоять распространению коронавируса в стране.
По словам нардепа, сегодня уже выявлено за сутки более 9 тысяч заболевших коронавирусом, а осенью характерны вспышки разных респираторных заболеваний, в том числе и гриппа.
"В этом году введено понятие адаптивного карантина. Всю страну переводить в красную зону нет смысла. Это (территория, попавшая в "красную зону") могут быть область, город, или район по решению местной комиссии. Если будут превышены показатели, которые определяют показатели для "оранжевой" или "красной" зоны — это уже будет на местах. Тотально в Украине действует желтая зона предупреждения. К сожалению, избежать красных зон и оранжевых зон нам не удастся", — сказал Радуцкий.