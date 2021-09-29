Введение "красной" зоны карантина неизбежно — Радуцкий

В Украине увеличивается количество новых случаев заражения коронавирусом и введения "оранжевой" и "красной" эпидемических зон избежать не удастся, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Слуга народа", глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Нардеп заявил, что в Украине кампания против вакцинации дала свои негативные результаты. Радуцкий сообщил, что, несмотря на доступность вакцин от коронавируса и их бесплатность, многие жители Украины игнорируют эту профилактическую меру, которая способна противостоять распространению коронавируса в стране.

По словам нардепа, сегодня уже выявлено за сутки более 9 тысяч заболевших коронавирусом, а осенью характерны вспышки разных респираторных заболеваний, в том числе и гриппа.