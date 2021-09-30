Компания SpaceX возвращает на землю космический корабль Dragon после того, как он месяц находился в космосе вместе с МКС. Прямая трансляция отстыковки начнется в 15:45 по киевскому времени, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет пресс-служба﻿ SpaceX.

Сагдо Dragon был запущен в космос 29 августа. Космический корабль доставил несколько тонн продовольственных припасов, оборудования, а также различные материалы, которые астронавты использовали во время научных экспериментов на МКС.

Уже завтра, в 16:05 SpaceX планирует отстыковку корабля и его возвращение на Землю.

Прессслужба отмечает, что прямая трансляция начнется около 15:45 по киевскому времени.