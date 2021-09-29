В Окружном админсуде ответили на штраф главе ОАСК Вовку

В Окружном административном суде Киева назвали незаконным штраф его главе Павлу Вовку, который был вынесен Высшим антикоррупционным судом, сообщает Деловая столица.

В ОАСК отметили, что Павел Вовк неоднократно заявлял, что согласно закону, он не имеет статуса подозреваемого в деле, на рассмотрение которого его вызывали.

"Наверное, что в ВАКС и НАБУ свой особый закон, свое правосознание и правоприменение, или они учились не в украинских вузах. А возможно, эти лица страну проживания перепутали, или пользуются какими-то директивами или меморандумами. Заметим, что некоторым лицам рано или поздно украинский закон придется прочитать и выполнить, а главное — отвечать за его систематическое игнорирование" , — подчеркнули в Окружном админсуде.

29 сентября Высший антикоррупционный суд наложил административное взыскание на главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка в размере 4540 грн.

Решение было принято из-за постоянной неявки в суд, где рассматриваются два ходатайства относительно Вовка: об отстранении от должности председателя и применения меры пресечения в виде залога.