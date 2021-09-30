Екатерина Репьяхова показала новое семейное фото с мужем и сыном

Знаменитые супруги - Екатерина Репьяхова и Виктор Павлик наслаждаются отцовством. Они воспитывают маленького сына Михаила. Звездная мама очаровала новым семейным фото, сообщает 24 Канал.

Екатерина Репьяхова родила сына в июне этого года. Она сочетает материнство с развитием блога в инстаграме, где показывает свои будни, рассказывает об уходе за сыном.

Екатерина опубликовала в своем блоге черно-белую фотографию. На ней она изображена вместе с любимым и первенцем. Виктор держал маленького Мишу на руках и мальчик нежно обнимает его. Видно, что на лице девушки сияет улыбка. Она обнимает самых дорогих мужчин в своей жизни.