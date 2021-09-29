Дыма без огня не бывает: Климкин о возможной отмене безвиза с ЕС

Украина не лишится безвизового режима со странами Европейского Союза, так как в ходе получения безвиза были прописаны четкие процедуры на тот случай, если угроза станет реальной. Об этом написал экс-министр иностранных дел Павел Климкин на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает Украина 24.

Но, по его словам, в Европейском Союзе начались дисскусии по поводу Украины из-за ряда причин.

"Кто-то жалуется на подделку документов, а кто-то - более глобально на проблемы с внедрением верховенства права. Сейчас это не критично, но "боком" может выйти. Поэтому паниковать и "хайповать" точно не стоит, только эмоции подогреваем, а это играет на руку Кремлю. Беспокоится стоит: говорить с ЕС нужно на опережение. Ситуация там может измениться достаточно быстро, а сам факт дискуссий внутри ЕС станет бешеным подарком для России. Пусть обойдутся без подарков." , - написал бывший чиновник.

Отметим, что информацию об возможной отмене безвиза для ряда стран опубликовало издание "Радио Свобода". По информации издания, этот вопрос подняли Германия, Франция и Италия.

Там считают, что граждане Украины, Грузии, Молдовы, Албании и Сербии пользуются безвизом для незаконного проживания на территории Европейского Союза и подают необоснованные ходатайства об убежище.

При этом Павел Климкин отмечает, что такие разговоры действительно ведутся, но среди стран ЕС нет единого мнения в этом вопросе.