Под Житомиром за $550 000 продают замок Терещенко

На интернет-порталах по продаже недвижимости появились объявления о продаже замка Терещенко в селе Дениши Житомирского района, сообщает Журнал Житомира.

На одном из сайтов сообщается, что имение продается вместе с земельным участком общей площадью 3,8 га.

"1 га под зданием в собственности, 2,8 га - в аренде на 49 лет. Владелец - частное лицо. Можно создать усадьбу, или вип гостиничный комплекс" , - говорится в объявлении.

Стоимость имения 550 000 долларов. Продает объект мужчина по имени Руслан.

На кадастровой карте Украины отсутствует информация о типе собственности участка под замком. Земельный участок рядом - в собственности государства, с целевым назначением: другая коммерческая деятельность.