Ляшко сообщил, будут ли вакцинировать детей

Министерство здравоохранения не приняло решение о проведении вакцинации от COVID-19 детей старше от 12 лет в национальном масштабе, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Минздрав рассматривал такую возможность, но мы не приняли решения в национальном масштабе. Относительно людей до 18 лет мы не запрещаем их вакцинировать, их можно вакцинировать, но мы не делаем это массовой кампанией" , - сказал он журналистам в среду.

Ляшко подчеркнул, что приоритет вакцинальной кампании "это защита украинцев и предотвращение тяжелого течения, под наибольшим риском люди старшего возраста".

Ляшко уточнил, что 80% всех летальных случаев от COVID-19 были у людей старших 60 лет, при этом 98% умерших от COVID-19 не были вакцинированы.

При этом Ляшко отметил, что вакцинировать детей старше 12 лет можно только той вакциной, инструкция к которой разрешает такую вакцинацию.