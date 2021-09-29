На Олимпиаду 2022 года допустят только зрителей из Китая

Билеты на соревнования зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине смогут купить только жители материкового Китая, сообщает Украинская правда.

"Билеты будут продаваться исключительно зрителям, проживающим на материковой части Китая, которые соответствуют требованиям мер по борьбе с COVID-19", - заявляет Международный олимпийский комитет.

Также отмечается, что эти требования для зрителей с Китая и детали оформления билетов еще разрабатываются.

Также в МОК отмечают, что все невакцинированные спортсмены должны будуть пройти 21-дневную изоляцию по прибытию в Пекин перед олимпиадой.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в 2022 году в Пекине. Церемония открытия запланирована на 4 февраля, закрытия – на 20.