Кабмин срочно собрался из-за тарифов

Около 20:30 Кабинет министров провел внеочередное заседание правительства. Конкретные решения будут известны позже, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко во время эфира "Украина 24".

По словам Марченко, во время внеочередного заседания правительства, министры затронули вопросы газа, отопительного сезона и тарифов на коммунальные услуги.

"Вопросы те, которые больше всего беспокоят. Вопрос газа, вопрос нового отопительного сезона. Это то, что обсуждали на заседании правительства" , - заявил Марченко.

Министр также заверил, что средств на выплату субсидий достаточно и льготы на оплату коммунальных услуг получат все, кто имеет на них право.

Все подробности принятых решений обещают раскрыть позже.

"Дождитесь официальных публикаций" , - добавил министр финансов.

Ранее в Кабмине заявили, что суммы в платежках не могут быть больше, чем рассчитано на основе годовых тарифов на газ.

Автор: Сергей Пышкин