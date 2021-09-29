Кабмин срочно собрался из-за тарифов
Около 20:30 Кабинет министров провел внеочередное заседание правительства. Конкретные решения будут известны позже, сообщает РБК-Украина.
Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко во время эфира "Украина 24".
По словам Марченко, во время внеочередного заседания правительства, министры затронули вопросы газа, отопительного сезона и тарифов на коммунальные услуги.
"Вопросы те, которые больше всего беспокоят. Вопрос газа, вопрос нового отопительного сезона. Это то, что обсуждали на заседании правительства", - заявил Марченко.
Министр также заверил, что средств на выплату субсидий достаточно и льготы на оплату коммунальных услуг получат все, кто имеет на них право.
Все подробности принятых решений обещают раскрыть позже.
"Дождитесь официальных публикаций", - добавил министр финансов.
Ранее в Кабмине заявили, что суммы в платежках не могут быть больше, чем рассчитано на основе годовых тарифов на газ.
Автор: Сергей Пышкин