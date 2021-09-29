Во Франции заявили о необходимости пересмотра отношений с Великобританией

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости пересмотра отношений Парижа и Лондона после заключения соглашения AUKUS по подлодкам, сообщает Лента.Ру.

Глава французского МИД отметил, что Великобритания нарушила свои обязательства, в том числе по соглашению о торговле и сотрудничестве.

Помимо этого Ле Дриан заявил, что кризис, который наблюдается в отношениях Парижа с Вашингтоном, является довольно серьезным.

"Он не закончился только потому, что диалог возобновился. Он будет продолжаться, и чтобы из него выйти, нужны будут серьезные действия, а не слова" , — подчеркнул дипломат.

16 сентября США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Из-за этого Канберра разорвала контракт с французской компанией Naval Group, которое предусматривало производство 12 ударных подлодок на сумму около 66 миллиардов долларов. Париж назвал «ударом в спину» действия Канберры и впервые в истории отозвал своего посла из страны.