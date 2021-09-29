В Конго восьмерых женщин сожгли заживо: обвинили в колдовстве

В Демократической Республике Конго восьмерых женщин сожгли заживо из-за обвинений в колдовстве, сообщает Depo.ua.

Местные жители провели "охоту на ведьм", а лидеры общин тщательно скрывают причастных к жестоким убийствам.

По данным правозащитников, в период с июня по сентябрь 2021 года в стране 300 женщин обвинили в колдовстве.

Отмечается, что виновных находят с помощью баджакази – самопровозглашенных проповедников, которые утверждают, что умеют обнаруживать ведьм. В подавляющем большинстве баджаказе также являются женщинами. По их наводке местные жители задержали и сожгли заживо восьмерых женщин.

Правозащитники утверждают, что власти ДР Конго отказываются принимать меры по прекращению "охоты на ведьм".

По словам профессора социологии Боско Мучукива, полиция и вся система правосудия не защищают женщин и не выполняют свою работу. Он отмечает, что найти и наказать виновных в убийстве невинных женщин невозможно.