В Польше обнаружили арсенал боеприпасов: эвакуировали целый район

В польском Кракове обнаружили арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны в одной из квартир 11-этажки. Из-за этого пришлось эвакуировать целый квартал, сообщает РБК-Украина.

В полиции сообщили, что арендатор квартиры поступил в больницу с серьезными ранениями, которые, очевидно, были вызваны взрывом. Это заставило полицейских проверить квартиру, где проживал потерпевший.

"В квартире, расположенной в 11-этажном многоквартирном доме, в значительном количестве были обнаружены опасные останки времен Второй мировой войны. Пиротехники милиции решили, что эти материалы настолько опасны, что пришлось эвакуировать весь квартал" , - говорится в сообщении.

Сейчас в этот район съезжаются полицейские саперы, чтобы решить, что им делать с опасной находкой.

Автор: Наталья Скороход