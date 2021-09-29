В Броварах на четверть увеличили тарифы на тепло

В Броварах на Киевщине с 29 сентября увеличены тарифы на тепло на 23% по сравнению с прошлым годом, сообщает Зеркало недели.

Тарифы опубликовал на своей странице в Facebook мэр города Игоря Сапожко. По его словам, экономически обоснованный тариф в новом отопительном сезоне составит 2256,23 грн за одну Гкал.

В утвержденном проекте решения указаны все тарифы, которые будут подняты. Тарифы на нужды населения отныне равняются: 2 256,23 грн за Гкал тепловой энергии и 125,88 грн за м3 горячей воды. Для бюджетных учреждений: 3 925,91 грн за Гкал тепловой энергии, и 195,38 грн за м3 горячей воды. Другие пользователи будут платить по 3 962,16 грн за Гкал тепла и по 202,79 грн за м3 горячей воды. У религиозных организаций тариф составляет 3 834,89 грн за Гкал тепловой энергии.

В случае принятия горсоветом решения о выделении бюджета на компенсацию разницы в тарифах, население будет платить 2042.42 гривен за поставки тепла, и 113,76 грн за поставки горячей воды. По словам городского головы такой рост тарифов "минимально скажется на семейных бюджетах броварчан". Для всех остальных потребителей информация о компенсации отсутствует.

По сравнению с прошлым годом броварчане заплатят за отопление на 432,64 грн или на 394,13 грн больше (с учетом или без учета ЦТП соответственно) больше, нежели в прошлом году. Стоимость же поставок горячей воды выросла на 24,3 грн или на 22,41 грн (с учетом или без учета ЦТП соответственно).