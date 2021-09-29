Правительство расширило перечень оффшорных зон

Кабинет министров Украины внес изменения в приложение к распоряжению от 23 февраля 2021 года относительно оффшорных зон, добавив в список остров в Карибском море - Синт-Мартен. Соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании 29 сентября, сообщает Зеркало недели.

Отмечается, что авторы документа считают, что расширение списка позволит «повысить эффективность государственного финансового мониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Также в документе сообщается, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) определила перечень юрисдикций с неудовлетворительным уровнем имплементации стандартов прозрачности налогообложения. В этот перечень отнесены Содружество Доминики, Ниуэ, Синт-Мартен, Тринидад и Тобаго и Ангилья.