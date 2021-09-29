В Харькове скончалась от COVID-19 роженица с полным поражением легких
В Харькове от COVID-19 умерла роженица, у которой было 100-процентное поражение легких, за ее жизнь врачи областной клинической больницы боролись три недели, сообщает Укринформ.
«В департаменте факт смерти роженицы подтвердили», - отметили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на областной департамент здравоохранения.
Ранее на лечение роженицы неравнодушные перечисляли средства. Харьковская волонтер Наталья Попова, которая помогает больным COVID-19 в своем Фейсбуке со ссылкой на мать умершей сообщила, что у роженицы не выдержало сердце.
«Хочу поблагодарить от имени Ольги (мамы Елены) всем и каждому, кто долгое время поддерживал семью. К большому сожалению сердце Елены не выдержало. С разрешения мамы мы закрываем сбор средств. Собранные деньги пойдут на поддержку и лечение ее малыша», - написала Попова.