В Харькове скончалась от COVID-19 роженица с полным поражением легких

В Харькове от COVID-19 умерла роженица, у которой было 100-процентное поражение легких, за ее жизнь врачи областной клинической больницы боролись три недели, сообщает Укринформ.

«В департаменте факт смерти роженицы подтвердили», - отметили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на областной департамент здравоохранения.

Ранее на лечение роженицы неравнодушные перечисляли средства. Харьковская волонтер Наталья Попова, которая помогает больным COVID-19 в своем Фейсбуке со ссылкой на мать умершей сообщила, что у роженицы не выдержало сердце.