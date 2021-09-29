В Кабмине прокомментировали слухи об отмене безвиза

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала в эфире телеканала "Украина 24" инсинуациями информацию о якобы возможной отмене безвизового режима с Евросоюзом.

"Сегодняшние новости свидетельствуют ни о чем другом, как о желании некоторых внутренних сил расшатать ситуацию накануне саммита" Украина-ЕС "(состоится 12 октября - ред.). На самом деле отчет о безвизовом режиме для Балкан и стран Восточного партнерства был обнародован еще 4 августа, и этот отчет признает, цитирую, что Украина продолжает отвечать критериям, необходимым для безвизового режима с Европейским Союзом. Также учтены последствия пандемии и признается, что Украина достаточно серьезно сработала и стала первой страной, COVID-сертификаты которой были признаны в ЕС" , - сообщила Стефанишина.

Вице-премьер отметила, что в статистике этого отчета говорится, что количество миграционных потоков из Украины имеет тенденцию к уменьшению, и те негативные цифры, которые были опубликованы в СМИ, больше касаются других стран, о которых говорится в отчете.

Как подчеркнула Стефанишина, она расценивает эти публичные выпады "как инсинуации перед саммитом" Украина-ЕС".