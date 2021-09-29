Alibaba решила больше не помогать майнерам

На сайте китайского техногиганта Alibaba появилась информация, что с 8 октября ее платформы электронной коммерции запретят продажу оборудования для майнинга криптовалют. Кроме того, на сайте больше не будут доступны программное обеспечение и обучающие материалы, помогающие добытчикам в производстве цифровых денег, сообщает Лента.Ру.

На сайте указали, что запрет распространится на все устройства и учебные пособия, связанные с майнингом Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BeaoCoin, QuarkCoin и других криптовалют. Свое решение Alibaba объяснила решением Китая запретить цифровые деньги на территории страны, так как криптовалюта провоцирует «финансовые риски» в экономике государства.

Alibaba пообещала, что будет отслеживать законодательные изменения, касающиеся крипторынка, в каждой стране и соответствующим образом корректировать «политику контроля» на своих платформах.

Компания также предупредила, что за намеренное уклонение от правил, искажение информации о продукте и размещение товаров в ненадлежащих категориях продавцы будут наказаны штрафами или удалением их товаров с сайта. Alibaba также пригрозила нарушителям списанием баллов, ограничением использования функций сайта и закрытием учетных записей.