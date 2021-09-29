Ким Чен Ын заявил о возобновлении правительственной связи с Сеулом

Председатель Государственного комитета Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил о готовности восстановить каналы связи с Южной Кореей, сообщает Лента.Ру.

Как пишет южнокорейская газета Ренхап с соответствующим заявлением лидер КНДР выступил на пятой сессии Верховного народного собрания 14-го созыва.

Уточняется, что возобновление работы прямой линии связи между Сеулом и Пхеньяном может произойти в начале октября 2021 года. По словам Ким Чен Ына, данное решение направлено на улучшение текущих отношений двух стран и построение мира на Корейском полуострове.

Согласно сведениям агентства, эти действия будут направлены на улучшение отношений и построения мира на Корейском полуострове.

Летом 2020 года Северная Корея заблокировала все линии связи с Южной. Тогда отношения между двумя странами обострились из-за отправки антипхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера. 16 июня 2020 года Северная Корея взорвала координационное бюро в промышленном комплексе Кэсон. С тех пор отношения оставались напряженными.