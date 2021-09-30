На Гибралтаре нашли гробницу неандертальцев

Ученые обнаружили в горах Гибралтара пещеру, которая была закрыта по меньшей мере 40 тысяч лет. Находка может пролить свет на культуру и обычаи неандертальцев, сообщает Обозреватель.

В 2012 году ученые начали исследовать пещеру Авангард, что была частью комплекса пещер Горхэм, чтобы определить ее размеры и выяснить, есть ли в ней проходы и камеры, засыпанные песком. В конце прошло месяца они нашли "тайную комнату" высотой 13 метров, пишет The Guardian.

"Это настоящая комната. В некотором смысле это почти как открытие гробницы Тутанхамона (фараон Древнего Египта – Ред.). Вы попадаете в пространство, в котором никто не бывал уже 40 тысяч лет. Это действительно впечатляюще" , – рассказал директор Национального музея Гибралтара, профессор Клайв Финлейсон.

Пещера, где нашли следы неандертальцев. Источник: The Guardian

В пещере были найдены кости рыси, позвонки пятнистой гиены и большая кость крыла грифона-стервятника.

"Что-то давным-давно их туда затащило. Мы также нашли шесть или семь примеров царапин от когтей на стенах пещеры. Обычно такие следы когтей ассоциируются с медведями – и у нас есть останки медведей в пещере, но мне они кажутся немного маленькими" , – говорил ученый.

Исследователи добавили, что в пещере нашли останки собаки. А так как пещера находилась на высоте 20 метров над уровнем моря, окаменелости не могли там так просто оказаться.

Помимо костей животных археологи нашли каменные орудия и очаги огня, вокруг которых могли собираться древние люди.

Пещеры на Гибралтаре. Источник: The Guardian

Ученые планируют дальнейшие исследования и раскопки. Исследователи полагают, что новая территория может дать ценные сведения о существовании и обществе прибрежных средиземноморских неандертальцев.