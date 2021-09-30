Суд отстранил отца Бритни Спирс от опекунства

Суд Лос-Анджелеса принял решение лишить отца американской певицы Бритни Спирс опекунского статуса над ней, сообщает УНИАН.

По информации CNN отец певицы Джейми Спирс не сможет распоряжаться деньгами своей дочери, а его место займет выбранный самой Бритни человек.

Как информирует Variety, бухгалтер Джон Зейбел был назначен временным хранителем ее состояния, которое оценивается в почти 50 миллионов долларов.

Вердикт суда в Лос-Анджелесе может стать промежуточным этапом на пути к полной независимости певицы.

Адвокат Бритни Спирс обратился в суд с просьбой полностью отменить опекунский статус певицы. Заседание по этому вопросу может состояться в течение 45 дней после принятия решения по Джейми Спирсу, то есть в октябре-ноябре.