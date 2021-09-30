Ким Чен Ын отказался от диалога с США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отверг предложение о диалоге от США, назвав его прикрытием враждебности. Об этом стало известно южнокорейскому агентству «Ренхап», сообщает Лента.Ру.

В частности, Ким Чен Ын заявил, что действия Соединенных Штатов «не более чем фасад, позволяющий обмануть международное сообщество и прикрыть свои враждебные действия». По его мнению, отношение американской стороны к КНДР совсем не изменилось.

Ранее сообщалось, что северокорейский лидер сообщил о готовности восстановить каналы связи с Южной Кореей. Уточняется, что возобновление работы прямой линии связи между Сеулом и Пхеньяном может произойти в начале октября 2021 года.