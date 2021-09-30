Кабмин поддержал космическую программу: детали законопроекта

Кабинет министров одобрил законопроект о научно-технической космической программе Украины на 2021-2025 годы, которая предусматривает реализацию ряда задач, сообщает Факты.ICTV.

Программу﻿ подготовило Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности совместно с Государственным космическим агентством Украины.

Оптимальным вариантом для реализации программы в правительстве определили модель, при которой государство будет развивать собственные мощности в космической отрасли, привлекая частные компании и международные инвестиции.

В программе определены шесть ключевых задач, одной из которых является осуществление космической деятельности в интересах национальной безопасности и обороны Украины. Речь идет о достижении силами нацбезопасности (в частности Вооруженными силами Украины) возможностей эффективно использовать космические технологии.

Также среди задач – создать космические системы наблюдения Земли; разрабатывать ракетно-космическую технику; проводить научные исследования в космической сфере; внедрять космические технологии на рынке услуг; обеспечить правовую, научную и информационную поддержку программы.

Программа предусматривает:

создание космической системы наблюдения Земли;

создание группы космических аппаратов;

обеспечение использования информационных сервисов европейской навигационной спутниковой системы EGNOS/Galileo на территории Украины;

создание космических ракетных комплексов и их отдельных составляющих (в частности, ракет-носителей легкого и среднего класса для морского, наземного и воздушного стартов);

создание космических систем мониторинга околоземного пространства;

разработку Лунного модуля и тому подобное.

Профинансировать программу планируют как за средства государственного бюджета, так и привлечь другие источники, не запрещенные законом. По оценкам Кабмина, для реализации космической программы в 2021-2025 годах необходимо 40,78 млрд грн. Из них 15,76 млрд грн хотят выделить из госбюджета.

Теперь законопроект должна рассмотреть и принять Верховная Рада Украины.