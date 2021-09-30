Стартовал конкурс в Набсовет "Укрзализныци"

Конкурс по отбору на должности независимых членов наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" продлится до 29 октября, сообщает Цензор.НЕТ.

Как передает Министерство экономики, претенденты должны иметь профильное высшее образование и не менее 10 лет отработать на руководящих должностях, в том числе - 5 лет в качестве топ-менеджеров.

Также они должны владеть украинским или английским языком, отвечать требованиям независимости и не иметь связей с лицами, находящимися под санкциями. Те, кто в последние пять лет входил в правление "Укрзализныци" или в последние три года был ее сотрудником или аудитором, участвовать в конкурсе не может.

Одно из требований - готовность выполнять обязанности члена наблюдательного совета более 30 рабочих дней в год. Документы принимают до 16:45 29 октября 2021 года.