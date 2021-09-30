Гумконвой ООН проследовал на территорию "ЛНР"

29 сентября через КПВВ "Счастье" на временно оккупированной территории Луганской области проследовали 11 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает Цензор.НЕТ.

"Грузовиками везли строительные материалы и медицинское оборудование. Общий вес гуманитарной помощи составил более 200 тонн" , - говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

Отмечается, что это уже 21 гуманитарный груз, который пересек линию разграничения через КПВВ "Счастье" в сторону оккупированной части Луганщины, однако движение для граждан по этому дорожному коридору до сих пор заблокирована со стороны оккупантов.