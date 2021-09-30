США обсуждают использование баз РФ возле Афганистана

США ведут переговоры со странами, граничащими с Афганистаном, об использовании их военных объектов, включающих российские военные базы, для проведения контртеррористических операций, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным законодателей, присутствовавших на закрытой части слушаний с руководством Пентагона, три высших должностных лица ВС США проинформировали их об обсуждениях, которые проходят с правительствами Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других стран, передает Politico со ссылкой на американских сенаторов.

Они отметили, что речь идет о размещении в этих странах "загоризонтных" средств, которые позволили бы американским военным легче осуществлять наблюдение и наносить удары по целям в стране, контролируемой талибами.

Сенаторы уточнили, что эти объекты могут включать базы, которыми управляет Россия в этих странах.

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. В Киргизии действует российская авиабаза "Кант".