Дуда подписал указ о продлении режима ЧС на границе

Президент Польши Анджей Дуда подписал и направил в парламент указ о продлении режима чрезвычайного положения на границе с Беларусью на 60 дней, сообщает РИА Новости.

"Президент Польши Анджей Дуда на основании статьи 230 пункта 2 Конституции подписал и направил сегодня спикеру сейма Польской Республики запрос о выражении сеймом согласия на продление на срок 60 дней чрезвычайного положения, действующего на территории части Подляского и части Люблинского воеводств" , - говорится в сообщении канцелярии польского лидера.