Посол Франции вернулся в Вашингтон

Посол Франции в США Филипп Этьен вернулся в Вашингтон после консультаций на родине на фоне кризиса в двусторонних отношениях, сообщает РИА Новости.

На отзыв посла Франция решилась 17 сентября в знак недовольства потерей многомиллиардного контракта на поставки атомных подводных лодок Австралии, которая переориентировалась на США и Великобританию - партнеров по новому военному блоку AUKUS.

Корреспондент РИА Новости встретил дипломата в аэропорту Вашингтона. Тот отказался от общения с прессой.

После телефонного разговора двух президентов Франция согласилась вернуть посла в США и начать интенсивные консультации для нормализации двусторонних отношений. На октябрь запланирована встреча Джо Байдена с Эммануэлем Макроном.