Virgin Galactic возобновляет космические полеты

Федеральная авиационная администрация США (FAA) завершила расследование в отношении суборбитального полета ракетоплана Unity компании Virgin Galactic и разрешила ей продолжить космические полеты, сообщает Интерфакс.

Как информирует корпорация на своем сайте, после проверки регулятор и Virgin Galactic договорились расширить защищенное воздушное пространство во время будущих запусков, а также принять дополнительные меры для обеспечения уведомлений о полетах в режиме реального времени.

FAA начала расследование 11 августа после того как выяснилось, что Unity отклонился от курса и вылетел за пределы обозначенного воздушного коридора во время полета в июле. Регулятор проверял, могут ли подобные случаи создавать угрозы для общественной безопасности.

После публикации новостей о разрешении для Virgin Galactic продолжать суборбитальные полеты, акции компании, по данным MarketWatch, выросли более чем на 9%.